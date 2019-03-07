Азербайджан поблагодарил Нидерланды за поддержку территориальной целостности страны

7 марта 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошел очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, нидерландскую делегацию – заместитель главного директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег де Зван.

Во время консультаций было отмечено, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, было проанализировано текущее положение связей и проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества. Было подчеркнуто, что диалог между главами государств и правительств, встречи на уровне министров, а также контакты между правительствами двух стран играют исключительную роль с точки зрения расширения сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, отмечено, что урегулирование проблемы возможно лишь на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Нидерландской стороне была выражена благодарность за однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Стороны также отметили успешную деятельность ряда нидерландских компаний в энергетических и транспортных проектах, реализуемых при инициативе и участии Азербайджана, и обсудили возможности расширения связей в ненефтяном секторе, в частности в сфере сельского хозяйства, а также подчеркнули важность улучшения контактов народов двух стран в сферах образования, науки и культуры.

Во время встречи было высоко оценено взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО, Европейского союза, Совета Европы и других международных организаций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Предприятие «Lerik Broyler» незначительно увеличит производство своей продукции
Бизнес 15:55
Всемирный банк: Азербайджан все меньше нуждается в финансовой поддержке (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Азербайджанская компания «Islamoglu un memulatlari» отмечает значительный спад продаж
Бизнес 15:12
Азербайджанская компания «Safilab Construstion» завершает строительный проект вблизи станции метро "Кероглу"
Бизнес 15:11
Российский депутат Савельев расценил действия коллеги как попытку вбить клин в отношения между Москвой и Баку
Нагорно-карабахский конфликт 14:39
Решение вопроса проблемных кредитов – проявление внимания и заботы к гражданам Азербайджана - депутат
Политика 14:35
Лента новостей
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака
Турция 16:00
Предприятие «Lerik Broyler» незначительно увеличит производство своей продукции
Бизнес 15:55
"Русская медная компания" начинает добычу медно-цинковой руды на трех месторождениях в Казахстане
Экономика 15:50
Солист московского театра "Геликон-опера" о непримиримой вражде и преданной любви в Баку
Культура 15:49
Президент Ильхам Алиев: Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом (ФОТО)
Политика 15:43
Всемирный банк: Азербайджан все меньше нуждается в финансовой поддержке (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Президент Азербайджана: Все разрушенные в результате землетрясения дома в Агсу будут заново отстроены
Политика 15:39
Надо искать новые грани юмора – откровения Рашада Азизова
Интервью 15:34
В Узбекистане упростили сдачу наличной выручки в банки
Финансы 15:19