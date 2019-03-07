Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности.

Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на портале EURACTİV в ответ на интервью премьера Армении Никола Пашиняна этому порталу.

«Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна данное четвертого марта порталу EURACTİV, в особенности его претензии касательно армяно-азербайджанского конфликта, в корне противоречат сути и формату переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Начиная со встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сентябре прошлого года в Душанбе, Азербайджан предпринял конструктивные и смелые шаги в целях создания благоприятной среды для прогресса в процессе переговоров. Во время неофициального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, а также в Давосе состоялись еще две встречи между руководством Азербайджана и Армении. Но руководство Армении воздерживается даже от того, чтобы называть их встречами и отдает предпочтение метафорической иллюстрации, называя это неофициальными контактами», - отметил Хикмет Гаджиев.

Завотделом Администрации Президента также сказал, что данная обнадеживающая динамика шла вслед за четвертой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Но премьер-министр Армении, вместо того, чтобы положительно ответить на оптимизм сопредседателей и международной общественности по продолжению субстантивных и направленных на результат интенсивных переговоров между двумя странами, начал выдвигать нереальные претензии по привлечению к переговорам сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана», - добавил Хикмет Гаджиев.

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