Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности - Хикмет Гаджиев (версия 2)

7 марта 2019 14:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:45)

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности.

Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на портале EURACTİV в ответ на интервью премьера Армении Никола Пашиняна этому порталу.

«Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна данное четвертого марта порталу EURACTİV, в особенности его претензии касательно армяно-азербайджанского конфликта, в корне противоречат сути и формату переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Начиная со встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сентябре прошлого года в Душанбе, Азербайджан предпринял конструктивные и смелые шаги в целях создания благоприятной среды для прогресса в процессе переговоров. Во время неофициального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, а также в Давосе состоялись еще две встречи между руководством Азербайджана и Армении. Но руководство Армении воздерживается даже от того, чтобы называть их встречами и отдает предпочтение метафорической иллюстрации, называя это неофициальными контактами», - отметил Хикмет Гаджиев.

Завотделом Администрации Президента также сказал, что данная обнадеживающая динамика шла вслед за четвертой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Но премьер-министр Армении, вместо того, чтобы положительно ответить на оптимизм сопредседателей и международной общественности по продолжению субстантивных и направленных на результат интенсивных переговоров между двумя странами, начал выдвигать нереальные претензии по привлечению к переговорам сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана», - добавил Хикмет Гаджиев.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности - Хикмет Гаджиев
Политика 13:45
Хикмят Гаджиев: Этнический армянин Григорян, который организовал сумгайытские события, имеет ответы на многие вопросы
Политика 4 марта 00:00
Хикмет Гаджиев: Изменение формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта не может быть темой обсуждения
Политика 28 февраля 14:22
Хикмет Гаджиев: В ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион до их сведения еще раз была доведена позиция Азербайджана
Политика 25 февраля 16:55
Незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана создают серьезные проблемы в урегулировании карабахского конфликта - официальный Баку
Политика 25 февраля 16:38
Хикмет Гаджиев: Армения незаконно переселяет сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана
Политика 25 февраля 16:03
Лента новостей
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака
Турция 16:00
Предприятие «Lerik Broyler» незначительно увеличит производство своей продукции
Бизнес 15:55
"Русская медная компания" начинает добычу медно-цинковой руды на трех месторождениях в Казахстане
Экономика 15:50
Солист московского театра "Геликон-опера" о непримиримой вражде и преданной любви в Баку
Культура 15:49
Президент Ильхам Алиев: Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом (ФОТО)
Политика 15:43
Всемирный банк: Азербайджан все меньше нуждается в финансовой поддержке (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Президент Азербайджана: Все разрушенные в результате землетрясения дома в Агсу будут заново отстроены
Политика 15:39
Азербайджан поблагодарил Нидерланды за поддержку территориальной целостности страны
Политика 15:39
Надо искать новые грани юмора – откровения Рашада Азизова
Интервью 15:34