Президент Ильхам Алиев выделил средства районам, пострадавшим от стихии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах в результате произошедших землетрясений, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана всего выделяются 11 миллионов манатов, в том числе пять миллионов манатов МЧС для строительства жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов и продолжения в них укрепительно-восстановительных работ, и по два миллиона манатов исполнительным властям Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов для ремонта жилых домов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.