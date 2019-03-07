Президент Ильхам Алиев удостоил военнослужащих Внутренних войск МВД званий и наград

7 марта 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Внутренних войск министерства внутренних дел.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-майора присваивается: полковнику Мурадову Инглабу Гейдар оглу, полковнику Нифталиеву Селиму Джафар оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении в связи с 27-ой годовщиной создания Внутренних войск группы военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел медалями "За отвагу", медалями "За военные заслуги" за участие в обеспечении территориальной целостности страны, проявленую в ходе боя храбрость, за отличие при выполнении своих должностных обязанностей и задач, поставленных перед военной частью.

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