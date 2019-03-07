Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности - Хикмет Гаджиев (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности.

Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на портале EURACTİV в ответ на интервью премьера Армении Никола Пашиняна этому порталу.

«Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна данное четвертого марта порталу EURACTİV, в особенности его претензии касательно армяно-азербайджанского конфликта, в корне противоречат сути и формату переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Начиная с встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сентябре прошлого года в Душанбе, Азербайджан предпринял конструктивные и смелые шаги в целях создания благоприятной среды для прогресса в процессе переговоров. Во время неофициального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, а также в Давосе состоялись еще две встречи между руководством Азербайджана и Армении. Но руководство Армении воздерживается даже от того, чтобы называть их встречами и предпочитает придавать этому метафорическую иллюстрацию, называя это неофициальными контактами», - отметил Хикмет Гаджиев.

Завотделом Администрации Президента также сказал, что данная обнадеживающая динамика шла вслед за четвертой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Но премьер-министр Армении, вместо того, чтобы положительно ответить на оптимизм сопредседателей и международной общественности по продолжению субстантивных и направленных на результат интенсивных переговоров между двумя странами, начал выдвигать нереальные претензии по привлечению к переговорам сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана», - добавил Хикмет Гаджиев.

По его словам, с таким мышлением армянская сторона целенаправленно тормозит и парализует весь процесс переговоров.

«Премьер-министр Армении, утверждая, что не может говорить от имени проживающих в Карабахе армян, не может ответить на очень простой вопрос: Что делают вооруженные силы Армении на суверенных территориях Азербайджана?

Международному сообществу прекрасно известно, что Армения, грубо нарушив Устав ООН и незаконно применив силу, оккупировала Нагорный Карабах Азербайджана и семь прилегающих районов. Армения совершила на оккупированных территориях этническую чистку в отношении более миллиона гражданского населения Азербайджана, и они все еще вынуждены жить в качестве вынужденных переселенцев и беженцев», - сказал завотделом Администрации Президента Азербайджана.

В статье отмечается, что непосредственное участие вооруженных сил Армении в военной агрессии против Азербайджана и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана, закрепляет правовую, политическую и моральную ответственность Армении.

«Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать этой неизбежной ответственности. Страны-оккупанты обычно для того, чтобы скрыть свою роль в насильственной оккупации территорий другой страны, создают незаконные режимы на оккупированных территориях. Сепаратистская «Нагорно-Карабахская Республика» - наглядный пример подобного рода политики и практики. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем решении по делу «Чирагов и другие против Армении» положил конечную точку в процессе постоянного отрицания Арменией своей ответственности. ЕСПЧ закрепил, что «сепаратистская «НКР» и его администрация существует за счет военной, политической, финансовой и другой поддержки, и Армения осуществляет контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями», - сказал Хикмет Гаджиев.

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