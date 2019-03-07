Новый посол США в Азербайджане прибыл в Баку

7 марта 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер прибыл в Баку, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что в январе текущего года Сенат США утвердил кандидатуру Литценбергера на пост посла США в Азербайджане.

Литценбергер заменил на этом посту Роберта Секуту, который завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте 2018 года.

Отметим, что Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в Германском фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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