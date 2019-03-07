Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана (ФОТО)

7 марта 2019 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.

Посол представил министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.

Генерал-полковник поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.

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