Новый посол США в Азербайджане: С нетерпением жду начала выполнения своей миссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Я с нетерпением жду начала выполнения своей миссии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам в Баку новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Я и моя супруга очень рады приехать в Баку. Я с нетерпением жду начала выполнения своей миссии как посол США, знакомства с людьми, культурой и официальными лицами, а также работы над углублением и укреплением отношений между двумя странами и нашими народами» ,- сказал посол.

(Автор: Ляман Зейналова)

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