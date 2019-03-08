Эльмар Мамедъяров: Неразрешенность нагорно-карабахского конфликта - серьезное препятствие устойчивому развитию региона

8 марта 2019 02:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Министр проинформировал спецпредставителя ЕС о нынешнем состоянии переговорного процесса по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Рассказывая о последних заявлениях руководства Армении, он отметил, что они наносят вред переговорному процессу. Эльмар Мамедъяров сказал, что неразрешенность конфликта является серьезным препятствием устойчивому развитию и благосостоянию региона, а также отметил, что международная общественность однозначно поддерживает освобождение захватчиком всех оккупированных азербайджанских территорий, возвращение на свои земли изгнанных с этим территорий людей, и, таким образом, обеспечение мира в регионе. Глава МИД сказал об этом, ссылаясь на последние заявления, озвученные официальными лицами ЕС в связи с разрешением конфликта.

В свою очередь, Клаар отметил важность переговоров, а также выразил готовность ЕС внести вклад в направлении подготовки населения к миру.

Затем состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних связей между Азербайджаном и ЕС, взаимном обмене визитами, а также продолжающихся переговорах по новым соглашениям, которые составят юридическую базу связей двустороннего сотрудничества.

(Текст: Рауф Гулиев)

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