Президент Ильхам Алиев еще раз показал, что относится к проблеме каждого гражданина, как к своей собственной - житель Агсу

8 марта 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Агсу стал большой радостью для жителей, сказал в пятницу Trend житель района Гюльоглан Габибов.

По его словам, во время пребывания в районе глава государства, в основном, интересовался проблемами жителей: «Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями, то, что он интересовался проблемами и давал оперативные поручения соответствующим органам исполнительной власти в связи с их решением, воодушевили население. Жители Агсу еще раз убедились, что не ошиблись, опираясь на Президента Ильхама Алиева. Во время визита главы государства каждый мог подойти и высказать свою проблему. Глава государства заявил, что держит в центре внимания проблемы народа и пытается их решить. В ходе встречи с жителями Президент получил много писем и пообещал, что лично будет читать каждое из них и решать проблемы».

Гюльоглан Габибов добавил, что глава Азербайджанского государства еще раз продемонстрировал, что он президент каждого гражданина страны, и относится к проблеме каждого жителя, как к своей собственной: «Глава государства осмотрел дома, пострадавшие от землетрясения в Агсу, дал необходимые поручения. Жители Агсу абсолютно уверены, что Азербайджанское государство всегда рядом с народом, со своими гражданами, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде».

Отметим, что землетрясения, произошедшие пятого и шестого февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев шестого марта прибыл с визитом в Агсуинский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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