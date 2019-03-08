Азербайджанская армия проведет широкомасштабные учения (версия 2)

8 марта 2019 13:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 11-15 марта пройдут широкомасштабные учения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Учения пройдут на основе плана, утвержденного Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым.

В учениях примут участие до 10000 военнослужащих личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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