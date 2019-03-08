Президент Ильхам Алиев доказал, что выполняет обещанное - житель Шамахинского района

8 марта 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями во время визита в Шамахинский район воодушевила меня как шамахинца.

Об этом в пятницу сказал Trend житель района Вугар Тейфуров, чей дом полностью пришел в аварийное состояние после землетрясения, произошедшего пятого февраля этого года.

Житель района отметил, что лично встретился с главой государства: «В результате землетрясения, которое произошло пятого февраля, наш дом пришел в аварийное состояние, и мы вместе семьей были вынуждены временно поселиться у родственников. В короткий срок глава государства дал указание и выделил средства на то, чтобы были отстроены заново разрушенные дома. Затем для нас был построен новый дом, который и был передан нам. Седьмого марта Президент Ильхам Алиев лично посетил наш новый дом, встретился с нашей семьей, ознакомился с созданными условиями и поинтересовался нашими проблемами. У нас была одна проблема – проблема жилья, которая решилась. Поэтому выражаем большую признательность главе государства. Президент показал, что выполняет обещанное. Глава государства еще раз доказал, что он Президент каждого азербайджанца, каждого гражданина Азербайджана и всегда старается для народа. В рамках визита Президент Азербайджана встретился и с другими жителями района, поинтересовался их проблемами. Все жители Шамахинского района, от мала до велика, поддерживают и верят в Президента Азербайджана».

Отметим, что землетрясения, произошедшие пятого и шестого февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев седьмого марта прибыл с визитом в Шамахинский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Кяямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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