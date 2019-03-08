Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Мартa

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Марта.



Как сообщает Trend, Лейла Алиева поделилась поздравлением на своей официальной странице в Instagram.



«Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником!

Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а любовь озаряет ваши сердца!

Желаю всего самого хорошего, и чтобы все ваши сокровенные мечты сбывались!

Спасибо всем!», - написала в Instagram Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.



https://www.instagram.com/p/BuvklcYnFtY/

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