Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Мартa

8 марта 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Марта.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева поделилась поздравлением на своей официальной странице в Instagram.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником!
Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а любовь озаряет ваши сердца!
Желаю всего самого хорошего, и чтобы все ваши сокровенные мечты сбывались!
Спасибо всем!», - написала в Instagram Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

https://www.instagram.com/p/BuvklcYnFtY/

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