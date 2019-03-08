Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Мартa

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Марта.
Как сообщает Trend, Лейла Алиева поделилась поздравлением на своей официальной странице в Instagram.
«Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником!
Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а любовь озаряет ваши сердца!
Желаю всего самого хорошего, и чтобы все ваши сокровенные мечты сбывались!
Спасибо всем!», - написала в Instagram Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
https://www.instagram.com/p/BuvklcYnFtY/
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