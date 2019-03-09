Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде - жительница Шамахи

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с жителями Шамахинского района во время недавней поездки вызвало сильное воодушевление среди населения.

Об этом сказала Trend жительница Шамахинского района Эльмира Гасанова, дом которой пришел в аварийное состояние в результате произошедшего пятого февраля землетрясения.

По словам Гасановой, во время встречи с жителями глава государства интересовался их проблемами.

«Встретившись с жителями глава государства выслушал их вопросы, и дал указания по немедленному решению названных проблем. Основное внимание Президент Ильхам Алиев уделил лицам, пострадавшим от землетрясения. Глава государства поинтересовался работой, проводимой в этом направлении, и затем дал ряд поручений по ускорению данного процесса», - отметила Гасанова.

По словам жительницы Шамахи, Президент Ильхам Алиев сказал, что его дело – служить народу.

«Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде. Азербайджанское государство всегда находится рядом со своими гражданами. Мы верили в это, и глава государства во время своего визита еще раз подтвердил данный факт», - добавила Гасанова.

Отметим, что землетрясения, произошедшие пятого и шестого февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев шестого марта прибыл с визитом в Агсуинский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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