Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде - жительница Шамахи

9 марта 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с жителями Шамахинского района во время недавней поездки вызвало сильное воодушевление среди населения.

Об этом сказала Trend жительница Шамахинского района Эльмира Гасанова, дом которой пришел в аварийное состояние в результате произошедшего пятого февраля землетрясения.

По словам Гасановой, во время встречи с жителями глава государства интересовался их проблемами.

«Встретившись с жителями глава государства выслушал их вопросы, и дал указания по немедленному решению названных проблем. Основное внимание Президент Ильхам Алиев уделил лицам, пострадавшим от землетрясения. Глава государства поинтересовался работой, проводимой в этом направлении, и затем дал ряд поручений по ускорению данного процесса», - отметила Гасанова.

По словам жительницы Шамахи, Президент Ильхам Алиев сказал, что его дело – служить народу.

«Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде. Азербайджанское государство всегда находится рядом со своими гражданами. Мы верили в это, и глава государства во время своего визита еще раз подтвердил данный факт», - добавила Гасанова.

Отметим, что землетрясения, произошедшие пятого и шестого февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев шестого марта прибыл с визитом в Агсуинский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
России и Азербайджану следует усилить сотрудничество в сфере электронных технологий - эксперт
Точка зрения 13:28
Будет ли в Азербайджане расширен список получателей льготной ипотеки?
Финансы 11:59
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:19
Сахиль Бабаев: До конца 2019 года будет готова новая Концепция по прогнозированию пенсионной системы Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 07:00
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Другие страны 8 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев доказал, что выполняет обещанное - житель Шамахинского района
Политика 8 марта 16:56
Лента новостей
России и Азербайджану следует усилить сотрудничество в сфере электронных технологий - эксперт
Точка зрения 13:28
Аэропорт Петербурга закрыли из-за непогоды
Россия 13:12
Туркменистан и Казахстан проведут деловые переговоры
Туркменистан 12:49
Делегация Туркменистана обсудит в Пакистане газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 12:46
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 4-8 марта
Энергетика 12:37
В Карибском море людей с упавшего самолета спасли на круизном лайнере
Другие страны 12:31
Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела
Энергетика 12:21
В Иране задержан юноша, сделавший предложение девушке в общественном месте (ВИДЕО)
Иран 12:20
СМИ: Лимит бюджета Пентагона в 2020 финансовом году может вырасти до $750 млрд
США 12:07