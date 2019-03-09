Зейнал Нагдалиев: Ни одно из представленных Президенту Азербайджана писем и устных обращений не останется без внимания (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ни одно из представленных Президенту Азербайджана писем и устных обращений не останется без внимания.

Об этом в субботу сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев, сообщает Trend со ссылкой на «Азертадж».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что перед каждым государственным служащим поставлена задача, находится среди граждан.

«Во время своих поездок в регионы Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда проявлял интерес к проблемам граждан страны. И, во время недавнего посещения главой государства Агсуинского и Шамахинского района все вновь стали свидетелями этого внимания к проблемам пострадавших от землетрясения жителей данных районов», - добавил Нагдалиев.

Помощник Президента Азербайджана также рассказал о письмах, представленных главе государства населением Шамахи и Агсу, отметив, что все письменные и устные обращения взяты под контроль, и ни одно из них не останется без внимания. В подавляющем большинстве писем выражается желание о предоставлении новых домов.

«Результатом осуществляемой в стране социальной политики является то, что в своих обращениях граждане просят у главы государства готовые дома. Ни в одном уголке мира нет такой практики: граждане обязаны страховать свои дома, и государство остается в стороне от решения этих проблем. Однако проводимая в стране социальная политика выводит Азербайджан на передовые позиции и в этом вопросе. Потому что, как сказал глава государства, в центре государственной политики стоит гражданин Азербайджана», - отметил Нагдалиев.

Помощник Президента добавил, что другие письма связаны с проблемой поиска работы и предоставлением социальной помощи. Каждое из этих обращений взято под контроль.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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