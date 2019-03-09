Президент Ильхам Алиев повысил ежемесячные должностные оклады госслужащих

9 марта 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячных должностных окладов государственных служащих" от 13 марта 2018 года.

Согласно распоряжению, вносятся следующие изменения: в первой части распоряжения цифры "165" меняются на "200"; в подпунктах 2.4.1.1–2.4.1.4 приложения № 2, утвержденного распоряжением, цифры "185", "175", "170" и "165" меняются на "215", "210", "205" и "200" соответственно.

Распоряжение вступает в силу с первого марта 2019 года.

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