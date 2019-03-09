Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствовали решение лидеров Азербайджана и Армении встретиться

9 марта 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях от 1 марта приветствовали решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна встретиться в ближайшее время, сообщает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Об этом в субботу говорится в заявлении, распространенном сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоферином (США) в связи со встречей лидеров Азербайджана и Армении.

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