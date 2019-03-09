Иран поддерживает сотрудничество с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем формате

9 марта 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Иран состоялась встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр поздравил Иранскую сторону по случая открытия железной дороги Решт-Казвин. В свою очередь, Рухани выразил благодарность за участие азербайджанской высокопоставленной делегацией в церемонии открытия.

Стороны обсудили вынесенные на повестку дня экономические проекты, между двумя странами.

Рухани выразил удовлетворение развитием ирано-азербайджанских связей, а также отметил, что все ветви власти Исламской Республики поддерживают развитие связей с Азербайджаном. Рухани отметил, что Иран поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем дипломатических переговоров в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Мамедъяров представил президенту Ирана пригласительное письмо на саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, который состоятся 25-26 октября в Азербайджане.

Президент Ирана поддержал сотрудничество между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах и положительно оценил сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном, отметив значимость проведения очередного саммита глав государств. Была отмечена важность продолжения сотрудничества в формате Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Турция-Грузия.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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