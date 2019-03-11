Социальная политика в Азербайджане носит продолжительный характер - депутат

БАКУ /Trend/ - Социальная политика в Азербайджане осуществляется планово, в соответствии с программами, и носит продолжительный характер. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что это происходит благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и поддержке этой политики народом. «На первом месте в этой политике, бесспорно, находится благосостояние граждан Азербайджана, улучшение уровня их жизни», - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что такая политика проводилась главой государства всегда. "С другой стороны, есть форс-мажорные, то есть чрезвычайные ситуации, когда неожиданно возникают проблемы, требующие неотложного решения. Это случаи, связанные со стихийными бедствиями - землетрясением, оползнем, и другие случаи, когда необходимо принимать оперативные решения», - сказал он.

Депутат напомнил о землетрясениях, произошедших в ряде районов страны. «Пострадали сотни домов. По указанию Президента Азербайджана все соответствующие структуры оперативно выполнили работу, связанную с ликвидацией последствий стихии. Прошел месяц с того времени, как произошли землетрясения, и глава государства вновь посетил Агсуинский, Шамахинский районы. Там заново отстраиваются и ремонтируются дома, параллельно реконструируется инфраструктура», - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.