В Баку прошли учебные курсы НАТО

11 марта 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошли учебные курсы НАТО, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2019 год, мобильная учебная группа Командования объединенными силами Североатлантического альянса в Брунсуме провела учебные курсы на тему «Процесс планирования учений на оперативном уровне в НАТО».

Участники курсов были проинформированы о структуре НАТО, военном партнерстве и учебном процессе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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