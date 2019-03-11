Эльмира Сулейманова обратилась к российскому омбудсмену в связи с азербайджанскими журналистами

11 марта 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова направила письмо уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой в связи c ситуацией, возникшей вокруг азербайджанских журналистов.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении отмечается, что в средствах массовой информации распространяются сообщения о том, что по причине выступлений в социальных сетях азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, проживающего и работающего в России, за ним ведется слежка, преследование, на него оказывается давление. Кроме того, в письме говорится о том, что другой азербайджанский журналист - главный редактор бакинского филиала Агентства международной информации Sputnik Метин Яшароглу за свои публикации, посвященные Нагорному Карабаху, во время исполнения своих служебных обязанностей стакивался с препятствиями, и в феврале текущего года был освобожден от занимаемой должности.

Омбудсмен Азербайджана попросила российского омбудсмена проверить вышеуказанные факты, а также принять соответствующие меры для защиты закрепленных в международных конвенциях и законодательстве России прав, свобод и законных интересов указанных выше азербайджанских журналистов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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