Президент Ильхам Алиев положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта - эксперт

БАКУ /Trend/ - Совместное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенное после их последнего визита в регион, должно расцениваться как дипломатическое событие, давшее такой же эффект, как апрельская победа Азербайджана в 2016 году. Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что полученные сопредседателями после встречи в Брюсселе с Президентом Ильхамом Алиевым однозначные месседжи сыграли решающую роль в сложившемся ходе событий.

Эксперт отметил, что авантюра Пашиняна по изменению формата переговоров по Нагорному Карабаху, как и ожидалось, потерпела фиаско.

«Даже армянская оппозиция заявила, что это заявление сопредседателей по своей сути является пощечиной Пашиняну. Теперь понятно, что правительству Пашиняна будет нелегко построить отвлекающую и подрывную риторику вокруг изменения формата переговоров. Даже, возможно, что Пашишян больше не вернется к этой авантюре. Даже если и вернется, то на этот раз будет иметь дело не с Азербайджаном, а с верховными комиссарами Европы и сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что, на самом деле, Президент Азербайджана в вопросе неизменности формата переговоров, восстановления безоговорочных переговоров, направленных на результат, и недопустимости нынешнего статуса-кво смог изолировать и обезоружить Армению.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ после визита в регион открыто заявили, что должны быть восстановлены безоговорочные переговоры, которые должны продолжаться в традиционной форме, то есть между Азербайджаном и Арменией, статус-кво должен быть изменен, вынужденные переселенцы должны быть возвращены в свои родные края, проблема должен быть решена с учетом известных принципов Хельсинского заключительного акта и дополнительных принципов, выраженных в заявлениях глав стран-сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал главный редактор газеты.

По его мнению, заключительное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ имеет очень важное значение и в том плане, что установлены ясные условия для того, чтобы заявить о том, какая сторона несет конкретную ответственность за все возможные перерывы в дальнейших переговорах и другие негативные проявления.

«В этой связи заключительное заявление сопредседателей полностью очистило процесс переговоров от элементов диверсионной и подрывной деятельности Армении», - отметил эксперт.

Гулиев также сказал, что многие аналитики и комментаторы заранее верили, что решительные высказывания Президента Азербайджана в Баку, адресованные сопредседателям и действующему председателю Минской группы ОБСЕ, обязательно дадут результат.

Эксперт добавил, что позиция и заявление сопредседателей является непосредственным результатом логичного противодействия и штурма азербайджанской дипломатии.

«После того, как Пашинян в мае прошлого года начал заявлять об изменении формата, Президент Азербайджана начал оказывать аргументированное, логичное противодействие. Недавнее разочарование Пашиняна в Брюселле, услышанные им от Еврокомиссаров однозначные заявления о недопустимости изменения формата также являются результатом влияния Азербайджана и проводимой страной большой работы», - добавил Гулиев.

Эксперт также сказал, что в первое время отнюдь не все мировые силы относились с доверием к тому, насколько важное значение имеет изменение статус-кво в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Но в результате дипломатических усилий Президента Ильхама Алиева однозначно подтвердилась приоритетность статус-кво на международной арене и его исключительное значение. Сегодня все дипломатические политические круги мира, кроме Армении, говорят о необходимости изменения статус-кво. Азербайджанская дипломатия, таким образом, смогла заставить принять факт невозможности изменения формата переговоров. Добившись заключительного заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев, в действительности, положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил Гулиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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