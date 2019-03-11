Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с учредителем Национального института рака Франции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась в Париже с учредителем и бывшим президентом Национального института рака Франции профессором Давидом Хаятом.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о предотвращении онкологических заболеваний, проведении обмена опытом в этой области и определении новых направлений сотрудничества.

На встрече также была подчеркнута необходимость налаживания тесного сотрудничества между онкологическими центрами двух стран и реализации совместных проектов.

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