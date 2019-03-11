Министр экономики и финансов Ирана посетит Баку

11 марта 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд посетит Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно сообщению, министр 14 марта примет участие в 13-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству в экономических, торговых и гуманитарных сферах между Азербайджаном и Ираном.

Заседание Комиссии начнется 13 марта, и азербайджано-иранские рабочие группы обсудят повестку дня заседания.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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