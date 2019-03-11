Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников театральных и концертных учреждений

11 марта 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников театральных и концертных учреждений в Азербайджане.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года месячные должностные оклады работников театральных и концертных учреждений, получающих финансовую помощь из государственного бюджета, повышены в среднем на 50 процентов.

Министерству культуры и минфину поручено предпринять необходимые меры по выполнению этого распоряжения.

С целью финансирования мер, предусмотренных этим распоряжением, Кабинету министров поручено обеспечить решение вопросов финансового обеспечения в государственном бюджете текущего и следующих годов; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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