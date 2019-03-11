Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования эфиопскому и кенийскому коллегам (версия 2)

11 марта 2019 20:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета, принадлежащего «Эфиопским авиалиниям», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«С чувством скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате катастрофы пассажирского самолета, принадлежащего «Эфиопским авиалиниям». В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Эфиопии», - говорится в соболезновании главы государства.

Глава государства также выразил соболезнования президенту Кении Ухуру Кениате в связи с гибелью его соотечественников во время этой авиакатастрофы.

«Глубоко опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, принадлежавшего «Эфиопским авиалиниям». В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кении», - говорится в соболезновании Президента Азербайджана.

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