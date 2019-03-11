Эльмар Мамедъяров принял делегацию кувейтско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО)

11 марта 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Национального собрания Кувейта во главе с Халидом аль-Утайби, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Поприветствовав гостей, министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил нынешний уровень двусторонних политических отношений между государствами. Он подчеркнул важность проведения заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта с целью изучения возможностей экономического сотрудничества.

Министр сказал, что Азербайджан применяет упрощенный визовый режим для граждан Кувейта, и выразил уверенность в том, что наличие прямых авиарейсов между двумя государствами даст импульс увеличению туристического потока.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Халид аль-Утайби сказал, что двусторонние отношения основаны на древних исторических корнях, и подчеркнул важность дальнейшего расширения торговых отношений. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, он подчеркнул, что Кувейт поддерживает справедливую позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

Выразив благодарность за справедливую позицию Кувейта и поддержку в урегулировании конфликта, Мамедъяров высоко оценил гуманитарную помощь Кувейта азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам в первые годы независимости страны.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах (ФОТО)
Политика 23:14
США высоко оценивают вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности - посол (ФОТО)
Политика 22:27
Хасан Рухани: Иран поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана
Политика 9 марта 17:49
Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном - Зариф
Политика 9 марта 13:52
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Иран
Политика 9 марта 08:17
Эльмар Мамедъяров: Неразрешенность нагорно-карабахского конфликта - серьезное препятствие устойчивому развитию региона
Политика 8 марта 02:54
Лента новостей
Посол: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах (ФОТО)
Политика 23:14
В Баку учащиеся дошкольных групп будут автоматически зачисляться в первый класс
Общество 22:55
На борту самолета "Уральских авиалиний" бомбы не обнаружено
Россия 22:43
США готовы к нормализации отношений с КНДР по принципу "все на все"
США 22:39
США планируют высадить людей на Луну к 2028 году
США 22:30
Не менее 12 человек погибли из-за ливней в Сан-Паулу
Другие страны 22:27
США высоко оценивают вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности - посол (ФОТО)
Политика 22:27
Азербайджанский депутат поднимет в Парламентском союзе ОИС вопрос карабахского конфликта
Политика 22:25
Космическая сказка в Баку (ФОТО)
Культура 22:23