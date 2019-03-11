Генерал: Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в военной сфере (ФОТО)

11 марта 2019 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария имеют широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Болгарии Андрей Боцев на встрече с находящимся в Софии первым заместителем министра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Боцев подчеркнул, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в военной сфере.

Выразив удовлетворение своим визитом в Болгарию, генерал-полковник Садыков подчеркнул необходимость расширения таких встреч и взаимоотношений для укрепления военных отношений между двумя странами.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах (ФОТО)
Политика 11 марта 23:14
Gulf Drilling Azerbaijan о планах работы в Грузии
Энергетика 11 марта 20:56
Российские шахматисты сыграли вничью с командой Азербайджана на ЧМ
Общество 11 марта 20:35
Кредитная кампания, посвященная чершенбе от Unibank: Комиссия 0% для всех
Финансы 11 марта 20:17
Узбекистан активизирует сотрудничество в рамках проекта ТРАСЕКА
Бизнес 11 марта 20:14
Домашняя арена и болельщики зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG в Баку – азербайджанский гимнаст
Общество 11 марта 19:56
Лента новостей
Белый дом запросил у Конгресса $21 млрд на финансирование NASA в 2020 финансовом году
США 00:40
Служба госпезопасности Азербайджана не обнаружила взрывчатых веществ в самолете, экстренно севшем в Баку
Общество 00:25
Ученые нашли в Гренландии следы античного "солнечного апокалипсиса"
В мире 11 марта 23:40
Глава Европарламента проведет с Мэй переговоры по Brexit
Европа 11 марта 23:38
Последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ говорит о крахе популистской политики Пашиняна - депутат
Политика 11 марта 23:35
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
Другие страны 11 марта 23:35
Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров
США 11 марта 23:18
Посол: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах (ФОТО)
Политика 11 марта 23:14
В Баку учащиеся дошкольных групп будут автоматически зачисляться в первый класс
Общество 11 марта 22:55