Генерал: Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в военной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария имеют широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Болгарии Андрей Боцев на встрече с находящимся в Софии первым заместителем министра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Боцев подчеркнул, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в военной сфере.

Выразив удовлетворение своим визитом в Болгарию, генерал-полковник Садыков подчеркнул необходимость расширения таких встреч и взаимоотношений для укрепления военных отношений между двумя странами.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности.

(Текст: Али Гасымов)

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