Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась в Париже с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом (ФОТО)

12 марта 2019 01:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию состоялась ее встреча с премьер-министром этой страны Эдуардом Филиппом один на один.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Матиньонском дворце.

Затем было сделано совместное фото.

Далее состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом один на один.

После встречи состоялась церемония подписания азербайджано-французских документов с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

«Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора» между Азербайджанской Республикой и Агентством развития Франции подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь Министерства европейских и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

«Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и Банком Rotchild & Cie» подписали председатель Центрального банка Эльман Рустамов и генеральный директор Банка Rotchild & Cie Ариель Малард де Ротшильд.

«Договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля» и «Договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов и генеральный директор компании Thales International Рафаэль Эскинази.

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