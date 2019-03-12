Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась в Париже с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой во Францию состоялась ее встреча с премьер-министром этой страны Эдуардом Филиппом один на один.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Матиньонском дворце.

Затем было сделано совместное фото.

Далее состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом один на один.

Премьер-министр Франции отметил успешное развитие связей между нашими странами в политической, экономической и других сферах и констатировал хорошие перспективы для сотрудничества. Эдуард Филипп подчеркнул, что состоявшийся в июле прошлого года визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию и его встреча в рамках визита с Президентом Эмманюэлем Макроном сыграли важную роль в развитии двусторонних связей. Премьер-министр Франции отметил, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также внесла важный вклад в развитие двусторонних отношений. Констатировав, что наша страна обладает большим экономическим потенциалом, Эдуард Филипп сказал, что французские компании работают в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана, подчеркнул значение большей активности этих компаний на азербайджанском рынке.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила удовлетворение развитием связей между нашими странами. Она также высказала уверенность в том, что нынешний визит внесет важный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Отметив большой потенциал сотрудничества в экономической сфере, Мехрибан Алиева сообщила, что в Азербайджане работают 59 французских компаний, и призвала их к большей активности в нашей стране. Коснувшись процессов экономического развития в Азербайджане, Мехрибан Алиева сказала, что наша страна, продвинувшись на 32 ступени в отчете Doing Business Всемирного банка, закрепилась на 25-м месте и входит в десятку самых реформаторских стран. Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула значение проведения в нынешнем году заседания межправительственной комиссии. Коснувшись сотрудничества в гуманитарной сфере, в области науки и культуры, Мехрибан Алиева сказала, что в Азербайджане проявляют большой интерес французскому языку и литературе, более чем в 300 школах нашей страны преподается французский язык. Кроме того, успешно функционируют центр французского языка и литературы в Азербайджанском университете языков, центр французского языка в Бакинском славянском университете, Бакинский французский лицей и Французско-азербайджанский университет.

Говоря о позиции нашей страны в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева заявила о неприемлемости нынешнего статус-кво. Имеются 4 резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с урегулированием конфликта, он должен быть разрешен на основе данных резолюций, в рамках норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Премьер-министр Эдуард Филипп подчеркнул, что Франция привержена мирным переговорам и выступает за урегулирование конфликта в рамках международного права.

После встречи состоялась церемония подписания азербайджано-французских документов с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

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