В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка на местности (ФОТО)

12 марта 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений, с целью уточнения боевых задач и оценки обстановки, проведена рекогносцировка на местности в реальных условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Были заслушаны доклады должностных лиц воинских объединений, соединений и других родов войск, привлеченных к учениям, а также уточнены задачи по применению войск, участвующих в учениях, согласно принятому решению.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны с 11 по 15 марта проходят широкомасштабные учения. В учениях участвуют до 10000 военнослужащих личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполняют задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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