Назначен новый руководитель представительства Международной организации по миграции в Азербайджане

12 марта 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Владимир Гергиев (Северная Македония) приступил к работе в качестве руководителя представительства Международной организации по миграции в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, Гергиев обладает более чем 20 летним опытом работы в таких программах, как закупочные политика и системы на национальном и глобальном уровнях; международное сотрудничество и партнерство; операции в сфере транспорта и логистики; правовые вопросы, снижение риска катастроф и их предотвращение, а также добровольное возвращение мигрантов и их интеграция.

До своего последнего назначения, Гергиев работал в качестве специалиста Международной организации по миграции по купле-продаже и управлению собственности в Аммане, Найроби и Скопье. Гергиев до 2005 года работал на различных должностях в Северной Македонии и Восточном Тиморе по торговым и иным операциям.

В 2005-2007 годах работал специалистом в области логистики в Индонезии, с 2007 до 2017 года был руководителем отдела глобальной заготовки и снабжения Международной организации в административном центре Манила (Филиппины).

Гергиев имеет степень магистра по экономическим наукам, степень бакалавра по экономике и гражданской инженерии.

Гергиев свободно говорит на английском, македонском и сербо-хорватском языках.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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