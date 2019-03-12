В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)

12 марта 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений азербайджанской армии, проведена передислокация боевых авиационных средств, участвующих в учениях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Приведенные в состояние боевой готовности самолеты и вертолеты выдвинуты на резервные аэродромы и площадки.

Развертывание средств ПВО на территории завершено.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны с 11 по 15 марта проходят широкомасштабные учения. В учениях участвуют до 10000 военнослужащих личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполняют задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и на общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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