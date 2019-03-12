Президент Ильхам Алиев выделил средства на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства в Нахчыванской АР

12 марта 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоэтажных зданий.

Согласно распоряжению, в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоэтажных зданий, из суммы, указанной в пункте 1.67 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 449 тысяч манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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