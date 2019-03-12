Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска (версия 2)

12 марта 2019 21:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил Папу Римского Франциска по случаю годовщины интронизации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые сердечные поздравления по случаю годовщины интронизации. Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом одновременно являются наглядным примером для поощрения атмосферы диалога и толерантности между религиями и культурами. Уверен, что наши шаги, основанные на сотрудничестве, и впредь будут служить утверждению мира и спокойствия, взаимопонимания и солидарности в мире. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей высокой миссии", - говорится в поздравлении главы государства.

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