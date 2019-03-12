Эльмар Мамедъяров принял временного поверенного в делах Чили

12 марта 2019 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял временного поверенного в делах Чили в Азербайджана Габриэля Хара. Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между Чили и Азербайджаном, а также уверенность в том, что существующие между странами отношения будут еще более развиваться.

Глава МИД Азербайджана отметил, что надеется на участие чилийской стороны на высоком уровне на 18-ом Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в октябре.

В свою очередь, Габриэль Хара сказал, что Чили заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. В этой связи, он отметил важность проведения бизнес-форума для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, а также вложения инвестиций.

(Текст: Рауф Гулиев)

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