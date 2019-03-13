Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась в Париже с председателем Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)

13 марта 2019 00:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Национальной ассамблеи Франции Ришаром Ферраном.

Председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

Мехрибан Алиева встретилась с председателем и советниками группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее.

Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Национальной ассамблеи Франции Ришаром Ферраном. На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-французских связей.

Ришар Ферран выразил заинтересованность в развитии связей между парламентами стран. Он подчеркнул значение визитов французских депутатов в Азербайджан для лучшей популяризации страны во Франции, обладающей богатой историей и культурой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева рассказала о важности межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, отметила значение взаимных визитов. Мехрибан Алиева сказала, что такие визиты являются хорошей возможностью для более близкого знакомства с Азербайджаном и доведения до французской общественности азербайджанских реалий. Мехрибан Алиева подчеркнула, что в Азербайджане, приверженном национальным ценностям, создан прекрасный синтез истории и современности.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пригласила председателя Национальной ассамблеи Франции Ришара Феррана посетить с визитом Баку. Приглашение было с удовлетворением принято.

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