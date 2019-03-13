Продолжаются командно-штабные учения войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО)

13 марта 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются командно-штабные учения войск Нахчыванского гарнизона, начавшиеся 11 марта, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Учения проводятся под руководством замминистра, командующего Отдельной общевойсковой армией, согласно Координационному плану войск Нахчыванского гарнизона на 2019 учебный год.

Соединения и части, участвующие в учениях, были подняты по сигналу боевой тревоги и выведены в район оперативного назначения. Дислокация войск была осуществлена скрытно и оперативно.

12 марта соединения и части, привлеченные к планированию боя и практической деятельности, были выведены на территорию учений.

Учения продолжатся до 16 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 15:59
В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 14:05
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка на местности (ФОТО)
Политика 12 марта 12:57
Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12 марта 12:37
К учениям азербайджанской армии привлечены оперативно-тактические ракетные подразделения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 10:12
Лента новостей
Азербайджан предпринимает все шаги для минимизации киберугроз - министр
ИКТ 12:13
В ближайшее время на одном из блоков месторождений на Каспии пройдет сейсморазведка
Энергетика 12:07
Минэнерго США опубликовало прогноз по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 12:07
Компании из России, Японии и ОАЭ претендуют на доверительное управление двумя ТЭС в Узбекистане
Энергетика 12:05
«Газпромбанк» планирует реализацию в Азербайджане нового дорогостоящего проекта в сфере промышленности (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 12:02
Самолет рухнул на жилой дом в США, есть погибший (ВИДЕО)
США 11:59
Азербайджанские военные обучат турецких коллег управлять С-300
Политика 11:48
Через порты Турции в феврале перевезено свыше 200 тыс. автомобилей
Турция 11:45
Азербайджанская Аида и украинский Радамес: любовь и война
Культура 11:40