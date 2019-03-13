Госкомитет по работе с диаспорой выразил благодарность проживающим за рубежом азербайджанцам

13 марта 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой выразил благодарность проживающим за рубежом азербайджанцам и диаспорским организациям за широкое проведение 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.

В сообщении говорится, что в этом году в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида в более чем 50 странах было организовано порядка 200 церемоний, посвященных поминовению жертв Ходжалинской трагедии.

Впервые свыше 20 диаспорских объединений, объединившись, организовали в Брюсселе Общеевропейский карабахский митинг.

Как отметили в Госкомитете, в очередной раз было доказано, что азербайджанский народ умеет сплотиться в вопросах, имеющих национальное значение, продемонстрировать свою волю. «Массовые акции, мероприятия, проводимые в различных странах по случаю Ходжалинского геноцида и в память его жертв, крайне важны для того, чтобы вновь привлечь внимание мирового сообщества к кровавому преступлению, совершенному в отношении к азербайджанскому народу, на разоблачение тех, кто его совершил», - отметили в Госкомитете.

Госкомитет по работе с диаспорой выразил глубокую признательность организаторам и участникам церемоний, лицам и организациям, оказавшим поддержку этому процессу, выразив уверенность на продолжение совместных усилий в донесении до мира правды.

Напомним, что по инициативе диаспорских организаций, действующих в более чем 20-ти странах мира, 23 февраля в столице Бельгии - Брюсселе, напротив Люксембургского дворца состоялся Общеевропейский Карабахский митинг.

Участники митинга обратились к Европарламенту и другим международным организациям с лозунгами "Мы хотим вернуться в Карабах", "Справедливость Ходжалы!", "Азербайджан хочет мира", "Не убивайте безвинных детей", "Остановите армянскую ложь!", "Прекратите оккупацию" и т.д.

Они требовали юридически-правовой оценки на международном уровне геноцида в Ходжалы, совершенного Арменией 27 лет назад, оказания давления на Армению для возвращения азербайджанских земель, восстановления прав азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель, соблюдения армянской стороной решений известных международных документов в связи с конфликтом. Принятая по итогам акции резолюция была представлена ответственным лицам Европарламента.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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