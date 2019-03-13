Президент Ильхам Алиев: Глобальный бакинский форум стал важной международной платформой (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участвующих в работе VII Глобального бакинского форума сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов Правления Центра, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив признательность главе государства за прием, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга сказала, что они испытывают глубокое удовлетворение в связи с тем, что прибыли в нашу страну накануне Новруз байрамы, и гостеприимством, оказываемым им азербайджанским народом. Вайра Вике-Фрейберга высоко расценила оценку, данную главой государства деятельности Международного центра Низами Гянджеви. Отметив расширение деятельности Международного центра Низами Гянджеви, Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула, что в Правление Центра вошли новые члены, и в работе предстоящего 14-16 марта VII Глобального бакинского форума примут участие более 500 представителей из 50 стран. Вайра Вике-Фрейберга сообщила, что на этом Форуме на тему «Новая внешняя политика мира» во время 10 различных сессий участники обсудят вопросы глобального и регионального значения.

Выразив удовлетворение развитием Международного центра Низами Гянджеви, глава государства отметил значение расширения географического охвата деятельности Центра, проведения вслед за Бакинским форумом мероприятий в различных странах мира и расценил это как показатель растущего авторитета Центра Низами Гянджеви. В то же время Президент Ильхам Алиев сказал, что Глобальный бакинский форум стал важной международной платформой, и отметил значение проведения в рамках Форума обсуждений вокруг вопросов, носящих глобальное значение. Глава государства подчеркнул, что наша страна и впредь будет оказывать поддержку работе Международного центра Низами Гянджеви.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин от имени Правления этой структуры выразил главе государства признательность за поддержку, оказываемую деятельности Центра.

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