Президент Ильхам Алиев принял главу Китайского народного института по иностранным делам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял президента Китайского народного института по иностранным делам, специального помощника министра иностранных дел Китая и Ву Хайлонга.

На встрече было затронуто значение предстоящего в Баку VII Глобального форума, подчеркнуто, что это мероприятие вносит вклад в укрепление международного сотрудничества.

Поблагодарив за оказанный прием, Ву Хайлонг выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и участием в данном мероприятии. Он отметил дружественные отношения между Китаем и Азербайджаном.

Глава государства констатировал успешное развитие азербайджано-китайских связей в различных сферах и сказал, что сотрудничество между странами вступило в новый этап. Вспомнив свои официальные визиты в Китай, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе встреч, проведенных с Председателем Китайской Народной Республики, состоялись плодотворные обсуждения, касающиеся перспектив развития связей в области экономики, торговли, инфраструктуры, транспорта и других сферах.

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