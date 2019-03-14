В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани, принимающим участие в VII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Сначала Президент Ильхам Алиев и Президент Мохаммед Ашраф Гани провели встречу один на один.
Затем встреча была продолжена с участием делегаций.
На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития двусторонних связей, в том числе в экономической сфере.
Затем были подписаны азербайджано-афганские документы.
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