Генсек ООН: Мир нуждается в многосторонности как никогда

БАКУ/Trend/ - Мир нуждается в многосторонности как никогда. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в послании генсека ООН Антониу Гутерреша участникам седьмого Глобального Бакинского Форума, многосторонность необходима как никогда.

Послание было зачитано директором регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ Мирьяной Сполярич Эггер.

«Я благодарю международный Центр Низами Гянджеви за созыв седьмого Глобального Бакинского Форума. Наш мир сталкивается с парадоксом: проблемы все больше взаимосвязаны, а ответы фрагментированы. На фоне экологических угроз и вооруженных конфликтов, растущего неравенства и нетерпимости, многосторонность необходима как никогда. Но этого недостаточно. Мы должны показать, что мы мобилизуем усилия для принятия решений, которые позволяют устранить страхи и тревоги людей, и создают справедливую глобализацию, которая приносит выгоду всем. Именно это Организация Объединенных Наций стремится делать каждый день: от поддержания мира до гуманитарной помощи; от защиты прав человека до содействия устойчивому развитию», - сказал Гутерреша.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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