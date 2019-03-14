Хикмет Гаджиев: Азербайджан считает, что последнее заявление МГ ОБСЕ адресовано именно Армении (версия 2)

14 марта 2019 13:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает, что последнее заявление Минской группы ОБСЕ адресовано именно Армении.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, часть мнений в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ также отражает позицию Азербайджана. «В заявлении еще раз отчетливо говорится, что выдвижение каких-либо условий по переговорному процессу или таких моментов и попыток как изменение формата переговоров неприемлемы, и переговоры должны быть продолжены в существующем формате», - сказал Гаджиев.

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