Президент Черногории: Наша внешняя политика должна постоянно меняться

БАКУ /Trend/ - Наша внешняя политика должна постоянно меняться. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Черногории Мило Джуканович на VII Глобальном Бакинском форуме.

«Мы должны правильно понимать идею национализма, с тем, чтобы способствовать прогрессирующим мировым тенденциям. Европа будет продолжать сохранять свои ценности как наиболее важные достижения в эпоху после Второй мировой войны», - добавил глава государства.

Джуканович отметил, что не существует формулы, которая была бы способна решить все проблемы.

«Нам нужно использовать многосторонность на глобальном уровне. Большие и важные цели могут быть достигнуты только в том случае, если мы обеспечим нашим гражданам качественную жизнь. Наша внешняя политика должна постоянно меняться», - сказал глава государства.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. Тема VII Глобального Бакинского форума - «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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