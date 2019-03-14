Пашинян от страха убегает из-за стола переговоров с Алиевым

14 марта 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шоу под названием "Заседание Советов безопасности Армении и сепаратистов", разыгранное в Ханкенди, завершилось наглой ложью - "Степанакерт не дал Еревану мандат на ведение переговоров". Было озвучено словоблудие Пашиняна, смысл которого в том, что он не может вести переговоры по урегулированию конфликта.

Однако, самая главная причина - это страх. Пашинян понимает, что не может тягаться в переговорах с Алиевым. Это разные весовые категории не только в плане знаний в области дипломатии, но и в плане видения возможных путей выхода из создавшейся между азербайджанским и армянским народами критической ситуации.

Говоря об отсутствии мандата, Пашинян объявил о выходе из переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, отходе от принятых ранее обязательств в рамках Минской группы, неприятии и непризнании международного права. Таким образом, он также подталкивает Баку на решение вопроса военным путем.

На самом же деле Пашинян фактически хочет сбежать из-за стола переговоров с Алиевым. Состоятся ли после этого встречи между лидерами Азербайджана и Армении, которые планировались на ближайшее время - большой вопрос. Даже будучи самым хитрым из армян, Пашинян не может отрицать, что Нагорный Карабах и прилегающие территории находятся под оккупацией армии Армении. Это подтверждают решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), многочисленные факты и даже затерявшийся в горах Карабаха блудный сын Пашиняна.

Теперь, в отличии от более продвинутого "карабахского клана", команда Пашиняна совершила ошибку, за которую ей придется платить. Ереван, фактически, выдвинул перед Азербайджаном ультиматум: хотите переговоров - признайте сепаратистов, а оккупационную армию Армении мы выводить не будем. Пашинян блефует и пытается выйти из переговоров, хочет руководить Арменией, но не брать на себя весь груз ответственности за последствия ее оккупационной политики. Но в международной практике подобное поведение не одобряется. Представляется, что международные структуры, Минская группа ОБСЕ четко отреагируют на действия Пашиняна, который совершает вторую, после отзыва Хачатурова из ОДКБ, грубую внешнеполитическую ошибку, за которую придется расплачиваться армянскому народу.

Руководитель Экспертного совета

“Baku Network”

Доктор философии Эльхан Алескеров

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