В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани, принимающем участие в VII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сначала состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани один на один.

На встрече один на один состоялся обмен мнениями о различных сферах двусторонних отношений, в том числе перспективах экономических связей между нашими странами.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Глава нашего государства выразил признательность Президенту Афганистана за визит в Азербайджан и участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Он отметил, что этот визит создаст новые возможности для сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, энергетической и других сферах, в том числе для развития двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. Было подчеркнуто значение регулярных встреч между главами государств.

На встрече президентами был высоко оценен вклад Азербайджана в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Афганистане.

Президент Мохаммад Ашраф Гани, в первую очередь, выразил признательность Азербайджану за поддержку транспортному проекту Лапис-Лазули, высоко оценил сотрудничество наших стран в транспортной сфере.

Президент Афганистана затронул важность сотрудничества в энергетической, транспортной, строительной, экономической, торговой, образовательной, сельскохозяйственной и других сферах с точки зрения развития связей, отметил наличие больших перспектив для развития связей в этих областях.

Затем с участием президентов Ильхама Алиева и Мохаммада Ашрафа Гани были подписаны азербайджано-афганские документы.

«Меморандум намерений о сотрудничестве между Закрытым акционерном обществом «Азербайджанские железные дороги» и Управлением железных дорог Афганистана «ARA» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана, советник Президента по инфраструктуре и технологиям Мохаммад Хамаюн Гаюми.

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан в сфере информационных и коммуникационных технологий» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана, советник Президента по инфраструктуре и технологиям Мохаммад Хамаюн Гаюми.

«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан в сфере культуры» подписали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и исполняющий обязанности министра информации и культуры Афганистана Хасина Сафи.

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