Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с молдавским коллегой (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Молдовы Игоря Додона за участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Глава государства сказал, что VII Глобальный Бакинский форум является важнейшей платформой с точки зрения обсуждения международных и региональных вопросов. В то же время, этот Форум создает для нас возможность для обсуждения перспектив развития двусторонних связей. Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Молдовы по случаю победы на президентских выборах.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил признательность Президенту Азербайджана за организацию на высоком уровне VII Глобального Бакинского форума. Он отметил, что этот Форум является важной платформой с точки зрения обсуждения международных и региональных вопросов.

На встрече был проведен подробный обмен мнениями по развитию двусторонних связей в различных сферах. Кроме того, подчеркнуто важное значение совместной межправительственной комиссии с точки зрения развития экономических, торговых связей между нашими странами. Было отмечено, что наши страны успешно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

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