Президент Ильхам Алиев встретился с главой Албании (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Албании Илиром Мета, принимающем участие в VII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече Президент Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Албании Илиру Мета за визит в Азербайджан и участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Он расценил увеличение числа участников форума в международном масштабе как показатель повышения авторитета этого мероприятия. Глава государства сказал, что форум создает большие возможности для обсуждения не только международных вопросов, но и двусторонних отношений.

Затронув проект TAP, глава государства отметил, что строительные работы успешно продолжаются и находятся на последнем этапе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот проект также сближает наши страны и народы. Глава государства сказал, что Азербайджан придает значение двусторонним отношениям с Албанией.

Коснувшись значения VII Глобального Бакинского форума, Президент Албании Илир Мета отметил, что это мероприятие вносит вклад в международное сотрудничество. Он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку развития двусторонних отношений, сказал, что стал свидетелем больших изменений в нашей стране.

Затронув проект TAP, Президент Албании подтвердил успешное продолжение работы. Президент Илир Мета выразил заинтересованность своей страны в расширении связей с Азербайджаном в различных сферах, в частности в области туризма, а также создании Азербайджаном системы внутренней газификации в Албании.

На встрече было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Был проведен обмен мнениями по вопросам расширения взаимной торговли, рассмотрения возможностей экспорта и импорта, налаживания сотрудничества между бизнес-структурами.

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