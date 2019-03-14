Президент Ильхам Алиев встретился с Мило Джукановичем (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Черногории Мило Джукановичем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Черногории выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за приглашение на Форум и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что это мероприятие является одной из важных платформ с точки зрения обсуждения международных вопросов. Высоко оценив связи с Азербайджаном, Президент Черногории сказал, что реализуемые совместно проекты свидетельствуют о развитии двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Черногорией налажены очень тесные политико-экономические связи и успешно реализуются совместные проекты. Глава государства сказал, что участие Черногории в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору достойно одобрения, реализация данного проекта еще больше сблизит наши страны. Президент Ильхам Алиев также довел до внимания реализацию в Азербайджане различных транспортных проектов. Было отмечено, что соединение транспортной системы Азербайджана с европейскими странами и, в частности, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс создают широкие возможности для сотрудничества между нашими странами и в области транспорта. Глава государства также указал на наличие больших возможностей и перспектив с точки зрения развития сотрудничества между нашими странами в туристической, газовой и транспортной сферах.

Президент Черногории отметил, что Азербайджан считают в Черногории дружественной страной, и поддержка, оказываемая Президентом Ильхамом Алиевым развитию отношений между нашими странами, очень высоко оценивается.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане также с большим уважением относятся к Черногории и придают важное значение связям с этой страной.

На встрече состоялись широкие обсуждения, касающиеся усиления договорно-правовой базы между нашими странами и развития другие сфер.

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